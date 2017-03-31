Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

NASDAQ достиг рекордного уровня в 21-й раз с начала года

07:37 31.03.2017 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных данных по ВВП США в четвертом квартале 2016 года, NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,33% - до 20728,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 5914,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2368,06 пункта.

Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста на 2%. Согласно первой и второй оценкам Минторга, рост ВВП США в отчетном квартале составил 1,9%.

"Рынок, похоже, может подрасти в конце месяца. Новые данные по ВВП подтверждают импульс в экономике, и это обеспечивает рост", - сказал агентству MarketWatch старший инвестиционный стратег RidgeWorth Investments в Атланте Алан Гейл (Alan Gayle).

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 25 марта, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 258 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 13 тысяч с показателя предыдущей недели - до 248 тысяч.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

09:39 Це­на зо­ло­та сни­жа­ет­ся 31 мар­та на силь­ной ста­ти­сти­ке по ВВП США

09:28 Бан­ки ста­ли круп­ней­ши­ми управ­ля­ю­щи­ми не­дви­жи­мо­стью в Укра­ине

09:17 Курс дол­ла­ра сни­жа­ет­ся к иене на силь­ной ста­ти­сти­ке из Япо­нии

08:51 Бир­жи АТР тор­гу­ют­ся раз­но­на­прав­лен­но 31 мар­та на ста­ти­сти­ке из Япо­нии

07:37 NASDAQ до­стиг ре­корд­но­го уров­ня в 21-й раз с на­ча­ла го­да

30.03 Финан­си­сты не ждут на меж­бан­ке рез­ких кур­со­вых скач­ков 31 мар­та

30.03 Укра­ин­ским бан­кам за­пре­ти­ли по­ся­гать на жи­лье за­ем­щи­ков-штраф­ни­ков

30.03 Курс дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там 30 мар­та рас­тет на по­зи­тив­ных дан­ных по ВВП

30.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 30 мар­та ро­стом бир­же­вых ин­дек­сов

30.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 30.03.17

30.03 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 30.03.2017

30.03 Рас­сле­до­ва­ние фак­тов зло­упо­треб­ле­ния ру­ко­вод­ством НБУ в ин­те­ре­сах долж­ност­ных лиц бан­ков ка­са­ет­ся и Пла­ти­нум Бан­ка, - САП

30.03 Ощад­банк ввел ко­мис­сию при опла­те услуг ЖКХ

30.03 Боль­шин­ство фон­до­вых ин­дек­сов Азии упа­ли 30 мар­та

30.03 Став­ки по ипо­теч­ным кре­ди­там мо­гут не­зна­чи­тель­но сни­зить­ся к кон­цу 2017г - бан­ки­ры

• дальше…

09:39 Це­на зо­ло­та сни­жа­ет­ся 31 мар­та на силь­ной ста­ти­сти­ке по ВВП США

08:54 Нефть де­ше­ве­ет 31 мар­та на опа­се­ни­ях не­про­дле­ния со­гла­ше­ния о со­кра­ще­нии до­бы­чи ОПЕК

30.03 СУГ пе­ре­шел к по­до­ро­жа­нию в роз­ни­це 30 мар­та, а ди­зель­ное топ­ли­во — в мел­ком опте

30.03 Суд ре­шил вер­нуть авиа­ком­па­нию "Днипроавиа" в соб­ствен­ность го­су­дар­ства

30.03 Суд раз­ре­шил вне­пла­но­вую ре­ви­зию в РЦ для вы­яс­не­ния об­сто­я­тельств за­вла­де­ния 2 млрд грн "Аг­рар­но­го фонда"

30.03 Укра­и­на ожи­да­ет транш мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи ЕС € 600 млн 3-7 ап­ре­ля

30.03 Це­ны на нефть вер­ну­лись к ро­сту 30 мар­та, Brent дер­жит­ся у $52,6 за бар­рель

30.03 В ян­ва­ре-фев­ра­ле свод­ный бюд­жет вы­пол­нен с про­фи­ци­том 17,9 млрд гри­вен

30.03 Ав­то­газ на­чал до­ро­жать 30 мар­та вслед за ро­стом опто­вых цен

30.03 НБУ ввел но­вую ме­то­ди­ку оцен­ки за­па­сов пря­мых ино­стран­ных ин­ве­сти­ций

• дальше…

08:18 Би­тые став­ки Крем­ля. Ка­пи­ту­ля­ция Па­ри­жа от­кла­ды­ва­ет­ся

08:03 За­чем Эр­до­ган ре­шил за­кон­чить свою вой­ну в Си­рии

30.03 Мол­дав­ские де­пу­та­ты оста­нут­ся без ста­ту­са не­при­кос­но­вен­но­сти

30.03 Пар­ла­мент Ве­не­су­э­лы ли­шен за­ко­но­да­тель­ных пол­но­мо­чий

30.03 В 2016 го­ду са­мым ак­тив­ным рын­ком ком­мер­че­ской не­дви­жи­мо­сти ста­ла Гер­ма­ния

30.03 Банк Ан­глии за­ду­мал­ся о вы­пус­ке ку­пюр с паль­мо­вым мас­лом

30.03 Гла­ву Ев­ро­со­ве­та Тус­ка в Поль­ше хо­тят при­влечь к от­вет­ствен­но­сти

30.03 Как вла­сти Бе­ла­ру­си за­бал­ты­ва­ют кри­зис обе­ща­ни­я­ми

30.03 Саль­ва­дор пер­вым в ми­ре пол­но­стью за­пре­тил до­бы­чу руд­ных ис­ко­па­е­мых

30.03 Юж­ная Ко­рея и США изу­ча­ют воз­мож­ность со­кра­ще­ния по­ста­вок неф­ти в КНДР

30.03 За­чем Пу­тин увез Мед­ве­де­ва в Арк­ти­ку

29.03 За­чем До­до­ну кон­суль­та­тив­ный ре­фе­рен­дум в Мол­да­вии

29.03 США вы­ра­жа­ют обес­по­ко­ен­ность по по­во­ду стро­и­тель­ства но­вой во­ен­ной ба­зы Ки­тая в Аф­ри­ке

29.03 Брюс­сель за­бло­ки­ро­вал сли­я­ние LSE и Deutsche Boerse

29.03 Ко­ми­тет кон­грес­са США одоб­рил за­кон о ре­ви­зии ФРС

• дальше…

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

27.03 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

• дальше…

09:07 Во­ло­дарі мікро­фо­ну. Хто з політиків не га­яв ча­су на політич­них ток-шоу

08:30 Ве­че­ром 30-го мар­та под Ав­де­ев­кой и по всей ли­нии фрон­та про­изо­шло ощу­ти­мое обостре­ние

07:50 Па­на­ма от­ка­за­лась предо­ста­вить Кась­ки­ву по­ли­ту­бе­жи­ще

30.03 По­ро­шен­ко дал по­ру­че­ние Ген­шта­бу ВСУ и Ми­но­бо­ро­ны о пре­кра­ще­нии ог­ня в зоне АТО на Дон­бас­се с 1 ап­ре­ля

30.03 По­чти оса­да. К че­му при­ве­дут бои под До­ку­ча­ев­ском

30.03 Станет ли Ав­де­ев­ка уль­ти­ма­ту­мом к "Мин­ску-3"

30.03 За­чем Грой­сман уви­ли­чи­ва­ет со­став на­блю­да­тель­но­го со­ве­та НАК "Наф­то­газ Украины"

30.03 Гла­вой Выс­ше­го админ­су­да по­втор­но из­бран су­дья Не­чи­тай­ло

30.03 Суд по "дол­гу Януковича": Мин­фин объ­яс­нил, что про­изо­шло

30.03 Вой­на под Ма­ри­у­по­лем. По­че­му обостре­ние в При­азо­вье не­из­беж­но

29.03 Поль­ша за­кры­ла все кон­суль­ства на тер­ри­то­рии Укра­и­ны

29.03 Лон­дон­ский суд одоб­рил уско­рен­ное рас­смот­ре­ние ис­ка РФ к Укра­ине о ев­ро­бон­дах на $3 млрд

29.03 Ляш­ко на­жил особ­няк и кру­тые ав­то, хо­тя биз­не­с­ом яко­бы не вла­де­ет

29.03 Ко­ман­да он­лайн-пор­та­ла го­сус­луг iGov го­то­ва со­здать си­сте­му е-де­кла­ра­ций в ра­зы де­шев­ле - Ду­би­лет

29.03 Ка­б­мин не мо­жет уво­лить чле­нов НАПК, - Пет­рен­ко

• дальше…

30.03 Все боль­ше тех­но­ло­ги­че­ских стар­та­пов за­ни­ма­ют­ся кос­мо­сом

30.03 Samsung на­це­ли­лась на ки­но­те­ат­ры, пред­ста­вив 4K-дис­плей с диа­го­на­лью бо­лее 10 мет­ров

30.03 Tesla рас­ши­ри­ла воз­мож­но­сти си­сте­мы ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния но­вых элек­тро­ка­ров

30.03 Де­шё­вые ки­тай­ские смарт­фо­ны риску­ют остать­ся в про­шлом

30.03 Маск под­твер­дил, что у се­рий­ной Tesla Model 3 не бу­дет при­бор­ной па­не­ли

30.03 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

29.03 Ки­бе­р­ата­ки в 2016 го­ду при­ве­ли к ком­про­ме­та­ции 1,4 млрд за­пи­сей дан­ных

29.03 По­че­му кое-кто все вре­мя опаз­ды­ва­ет, и что мож­но с этим по­де­лать

29.03 Skoda рас­кры­ла пред­вест­ни­ка ку­пе­об­раз­но­го крос­со­ве­ра

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

29.03 Учё­ные из Син­га­пу­ра раз­ви­ва­ют идею "циф­ро­вых напитков"

29.03 При­ня­тый ка­над­ски­ми вла­стя­ми за­кон рез­ко огра­ни­чил зо­ну по­лё­тов БПЛА

28.03 Пре­ступ­ни­ки хо­те­ли вы­красть остан­ки Эн­цо Фер­ра­ри и по­тре­бо­вать вы­куп

28.03 Вре­до­нос­ное ПО Crusader из­ме­ня­ет но­ме­ра те­ле­фо­нов в по­ис­ко­вой вы­да­че

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

• дальше…

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно