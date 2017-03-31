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Топливно-энергетический комплекс
NASDAQ достиг рекордного уровня в 21-й раз с начала года
07:37 31.03.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных данных по ВВП США в четвертом квартале 2016 года, NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,33% - до 20728,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 5914,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2368,06 пункта.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста на 2%. Согласно первой и второй оценкам Минторга, рост ВВП США в отчетном квартале составил 1,9%.
"Рынок, похоже, может подрасти в конце месяца. Новые данные по ВВП подтверждают импульс в экономике, и это обеспечивает рост", - сказал агентству MarketWatch старший инвестиционный стратег RidgeWorth Investments в Атланте Алан Гейл (Alan Gayle).
Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 25 марта, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 258 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 13 тысяч с показателя предыдущей недели - до 248 тысяч.
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