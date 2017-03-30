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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги 30 марта ростом биржевых индексов
19:04 30.03.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,48% - до 1030,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 273,12 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 759,65 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+5,76%), "Укрнафты" (+1,48%) и "Донбассэнерго" (+1,46%).
Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,13%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,31%) и "Центрэнерго" (+0,85%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,31% - до 638,05 пункта при объеме торгов 1,27 млн злотых (8,57 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги KDM Shipping (+6,67%), "Овостара" (+3,39%) и "Кернела" (+2,59%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовая груп" (-2,86%), "Астарты" (-2,45%) и Coal Energy (+1,82%).
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