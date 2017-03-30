Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в четверг после неоднородных результатов на Уолл-стрит в среду, инвесторы продолжают искать новые идеи, пишет Financial Times.

Австралийский фондовый рынок вырос на фоне повышения цен на нефть и некоторые металлы, фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4% и приблизился к психологически важной отметке - 6000 пунктов.

Японские Nikkei 225 и Topix потеряли 0,8% и 0,9% соответственно.

Китайский Shanghai Composite упал на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%. Вместе с тем индийский Sensex прибавил 0,3%.

"Все очень запутано. Рынок растерялся", - говорит заместитель руководителя трейдерского департамента Saxo Capital Markets в АТР Тарек Хоршани.

На фоне роста цен на нефть более чем на 2% в среду австралийская Woodside Petroleum прибавила 1,2%, японская Inpex - 1,8%.

Курс ценных бумаг индийского конгломерата Mahindra & Mahindra Ltd. поднялся на 0,6%. Его холдинговая компания Mahindra Group объявила о планах выхода на крупнейшие авторынки мира - в США и Китае, где она намерена занять нишу дизайнерских электромобилей, которые будет изготавливать ее итальянская "дочка" Pininfarina.

В Японии подешевели акции финансовых компаний, в том числе из-за снижения доходности US Treasuries: Japan Post Insurance потеряла 1,4%, Mitsubishi UFJ - 0,8%.

Цена бумаг Toshiba Corp. выросла на 4% после того, как акционеры компании одобрили решение о выделении бизнеса по производству чипов памяти.

Котировки акций оператора Сингапурской фондовой биржи (SGX) выросли на 0,6%, до максимума за 20 месяцев, на сообщениях о том, что компания недавно провела переговоры с целым рядом других биржевых операторов о потенциальном объединении.

В материковом Китае участники рынка обеспокоены проблемами ликвидности перед концом квартала. Народный банк Китая (ЦБ страны) воздерживается от операций на открытом рынке пятую сессию подряд.

Вместе с тем власти КНР обнародовали план снижения долговой нагрузки в сталелитейной отрасли до менее чем 60% в ближайшие 3-5 лет. Некоторые эксперты опасаются, что такой шаг может стать существенным потрясением для финансовой системы в целом, а также для рынка акций.

