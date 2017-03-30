Американские фондовые индексы завершили торги в среду преимущественно в плюсе на фоне роста цен на нефть и комментариев представителей Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,2% - до 20659,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,38%, до 5897,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,11%, до 2361,13 пункта.

Мировые цены на нефть в среду выросли на 1,9-2% на сообщениях из Ливии о сокращении добычи в стране на 252 тысячи баррелей в сутки из-за блокировки двух месторождений, а также данных о росте запасов в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 534 миллионов баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы увеличились на 1,357 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 534,457 миллиона баррелей.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в среду заявил о сильных экономических основах, призвав еще к одному или двум повышениям базовой ставки в 2017 году. В свою очередь, его коллега из Сан-Франциско Джон Уильям сказал, что он выступает за три повышения ставки до конца года.

Ранее вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер (Stanley Fischer) заявил, что ФРС, по его мнению, может повысить процентные ставки еще два раза в этом году.

Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США в феврале резко вырос на 5,5%, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,4%.

Инвесторы также следят за запуском процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

"Это никогда не происходило раньше, поэтому никто не знает, как это отразится. Событие важное, но я не уверен, что оно негативное, по крайней мере, глядя на рынок сейчас", - приводит агентство MarketWatch слова вице-президента Charles Schwab Рэнди Фредерика (Randy Frederick).