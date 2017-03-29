Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) росли с утра в среду вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, однако к концу сессии инвесторы решили проявить осторожность, и часть индикаторов ушла в минус, пишет MarketWatch.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%, обновив максимум с мая 2015 года, южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,2%, сингапурский Straits Times - 0,9%.

Из-за влияния местных факторов японский Nikkei 225 почти не изменился, повысившись менее чем на 0,1%. В частности, ряд крупных компаний во вторник закрыли реестры акционеров для целей распределения дивидендов.

Китайский Shanghai Composite завершил в "красной зоне" третью сессию подряд, опустившись на 0,4%.

Вместе с тем I квартал 2017 года стал для китайского индекса MSCI China лучшим за 11 лет: с начала января индикатор подскочил на 14%, что является одним из самых значительных показателей роста на мировых фондовых рынках.

По оценкам исследовательской организации Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США подскочил в марте до максимума с конца 2000 года, существенно превысив ожидания рынка. Во вторник Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли на 0,7%, Nasdaq - на 0,6%.

Между тем розничные продажи в Японии повысились в феврале всего на 0,1% в годовом выражении после подъема на 1% в январе, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности.

Акции Japan Airlines подешевели на 3,6%, Takeda Pharmaceutical - на 0,7%, Japan Post Insurance - на 2%. Со среды все они торгуются без права на получение дивидендов за текущий фингод, завершающийся 31 марта.

Цена бумаг Toshiba Corp. увеличилась на 1%. Совет директоров компании утвердил заявление о банкротстве подразделения Toshiba в сфере атомной энергетики в США - Westinghouse Electric Co.

В Шанхае снова подешевели бумаги девелоперов: Huayuan Property Co. потерял 1,3%, Shanghai Shimao Co. - 0,8%. Власти городов Ханчжоу Фучжоу и Сямынь с 29 марта ввели дополнительные ограничения, чтобы не допустить перегрева рынка недвижимости, сообщает агентство "Синьхуа".

Мировой рынок акций завершает ростом пятый месяц подряд, сводный индекс MSCI All-Country World снова близок к историческому максимуму, который был обновлен ранее в марте.

