Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне сильных данных по доверию потребителей в США, свидетельствуют итоги торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,73% - до 20701,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,6%, до 5875,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,73%, до 2358,57 пункта.

Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в марте неожиданно вырос до 125,6 пункта с пересмотренного февральского показателя в 116,1 пункта. При этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя до 113,9 пункта с первоначального февральского уровня в 114,8 пункта.

Запасы товаров на оптовых складах в стране в феврале выросли на 0,4%, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.

Инвесторы также обратили внимание на заявления представителей Федрезерва. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в понедельник пообещал поддержать дальнейшие повышения процентной ставки ФРС США, если экономика страны будет продвигаться к намеченным регулятором целям. Он также добавил, что годовой рост ВВП может составить 2,25%.

В то же время глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) не исключил повышения ставки два раза или четыре раза в 2017 году. При этом "вероятным" он считает три повышения процентной ставки. Для четырехкратного повышения ставки необходимо ускорение инфляции, полагает Эванс.

"Рынок ведут две вещи - надежда на то, что политическая повестка дня будет реализована, и улучшение рыночных реалий", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).