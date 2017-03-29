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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги 28 марта ростом, индекс УБ преодолел 1000 пунктов
18:41 28.03.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 3,28% - до 1005,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 272,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 416,6 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+7,55%), "Укрнафты" (+4,4%) и "Мотор Сичи" (+0,54%).
Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-0,43%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,9%), банка "Пивденный" (+1,33%) и "Центрэнерго" (-0,28%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,4% - до 635,89 пункта при объеме торгов 7,67 млн злотых (51,8 млн грн).
Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги "Астарты" (-0,94%), Coal Energy (-0,9%) и "Кернела" (-0,43%).
Выросли в цене акции KDM Shipping (+12,47%), "Агротона" (+5,94%) и KSG Agro (+1,4%).
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