Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 3,28% - до 1005,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 272,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 416,6 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+7,55%), "Укрнафты" (+4,4%) и "Мотор Сичи" (+0,54%).

Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-0,43%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,9%), банка "Пивденный" (+1,33%) и "Центрэнерго" (-0,28%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,4% - до 635,89 пункта при объеме торгов 7,67 млн злотых (51,8 млн грн).

Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги "Астарты" (-0,94%), Coal Energy (-0,9%) и "Кернела" (-0,43%).

Выросли в цене акции KDM Shipping (+12,47%), "Агротона" (+5,94%) и KSG Agro (+1,4%).

