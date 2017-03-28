Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме материкового Китая, показывают положительную динамику на фоне удорожания нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29% - до 3257,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 2038 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,51% - до 24317,93 пункта, корейский KOSPI - на 0,12%, до 2158,89 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 1,24% - до 5818,20 пункта, японский Nikkei 225 - на 1%, до 19176,01 пункта.

Цена нефти растет в рамках коррекции после снижения в понедельник. Тогда трейдеры отыгрывали пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Как сообщила Baker Hughes, по итогам завершившейся 24 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 20 штук, или на 2,53%, до 809 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 345 штук, или на 74,4%.

Вслед за нефтью растут в цене акции азиатских энергокомпаний. Так, бумаги австралийской Oil Search дорожают на 1,86%, японской Japan Petroleum - на 1,66%.