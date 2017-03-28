Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 50% до 21,6 млрд гривен в феврале
19:14 27.03.2017 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 50% до 21,6 млрд гривен в феврале.
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
Общий объем торгов на организованном рынке в феврале 2017 составил 21,6 млрд гривен.
По сравнению с февралем 2016 года объем торгов уменьшился приблизительно на 8 млрд гривен за счет уменьшения объема торгов с ОВГЗ.
Биржевые контракты заключались на 5 из 8 фондовых бирж.
Более 90% объема торгов сконцентрировано на ФБ "Перспектива"(13,7 млрд гривен) и ФБ "ПФТС" (7,7 млрд гривен).
В то же время большое количество биржевых контрактов заключено на "Украинской бирже" (около 90% всех биржевых контрактов).
Объем торгов на неорганизованном рынке продемонстрировал 6-месячный минимум (12,9 млрд гривен), вместе с тем структура торгов значительно отличалась от биржевых.
"Объемы торгов с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на внебиржевом рынке были менее волатильными по сравнению с организованным. Удобный процесс трейдинга на биржах и постепенное формирование ликвидности по ОВГЗ на организованном рынке стали основными факторами уменьшения операций на внебиржевом рынке", - отмечает комиссия.
В ТОП-7 крупнейших сделок на неорганизованном рынке (за исключением сделок с ОВГЗ и сберегательными сертификатами НБУ) вошли соглашения, связанные в основном с эмитентами, активы которых токсичны, и корпоративные сделки группы связанных эмитентов таких как ММК им. Ильича и ХТЗ.
По данным НКЦБФР, торговля акциями происходит преимущественно на внебиржевом рынке (99,5%).
"Сделки совершаются в основном с ценными бумагами, ценообразование на которые является непрозрачным", - отмечает НКЦБФР.
С ТОП-10 самых популярных на внебиржевом рынке эмитентов акций реальные производственные процессы осуществляет только ММК им. Ильича, ХТЗ и "Днепроазот".
В течение февраля средняя доходность по гривневым ОВГЗ составляла около 17% при минимальной доходности, зафиксированной на уровне 9,3% и максимальной 23,6%.
Вместе с тем были зафиксированы сделки с аномальной доходностью 247% и 44%.
Характер указанных операций имеет признаки договоров РЕПО, но заключены они были на спотовом рынке.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.03.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 28.03.2017
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,1 млрд гривен, банки увеличили на 147 млн гривен до 286,1 млрд гривен 28 марта
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.03.2017
Это интересно
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают