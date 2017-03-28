Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 50% до 21,6 млрд гривен в феврале.

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Общий объем торгов на организованном рынке в феврале 2017 составил 21,6 млрд гривен.

По сравнению с февралем 2016 года объем торгов уменьшился приблизительно на 8 млрд гривен за счет уменьшения объема торгов с ОВГЗ.

Биржевые контракты заключались на 5 из 8 фондовых бирж.

Более 90% объема торгов сконцентрировано на ФБ "Перспектива"(13,7 млрд гривен) и ФБ "ПФТС" (7,7 млрд гривен).

В то же время большое количество биржевых контрактов заключено на "Украинской бирже" (около 90% всех биржевых контрактов).

Объем торгов на неорганизованном рынке продемонстрировал 6-месячный минимум (12,9 млрд гривен), вместе с тем структура торгов значительно отличалась от биржевых.

"Объемы торгов с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на внебиржевом рынке были менее волатильными по сравнению с организованным. Удобный процесс трейдинга на биржах и постепенное формирование ликвидности по ОВГЗ на организованном рынке стали основными факторами уменьшения операций на внебиржевом рынке", - отмечает комиссия.

В ТОП-7 крупнейших сделок на неорганизованном рынке (за исключением сделок с ОВГЗ и сберегательными сертификатами НБУ) вошли соглашения, связанные в основном с эмитентами, активы которых токсичны, и корпоративные сделки группы связанных эмитентов таких как ММК им. Ильича и ХТЗ.

По данным НКЦБФР, торговля акциями происходит преимущественно на внебиржевом рынке (99,5%).

"Сделки совершаются в основном с ценными бумагами, ценообразование на которые является непрозрачным", - отмечает НКЦБФР.

С ТОП-10 самых популярных на внебиржевом рынке эмитентов акций реальные производственные процессы осуществляет только ММК им. Ильича, ХТЗ и "Днепроазот".

В течение февраля средняя доходность по гривневым ОВГЗ составляла около 17% при минимальной доходности, зафиксированной на уровне 9,3% и максимальной 23,6%.

Вместе с тем были зафиксированы сделки с аномальной доходностью 247% и 44%.

Характер указанных операций имеет признаки договоров РЕПО, но заключены они были на спотовом рынке.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.