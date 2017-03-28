Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,55% - до 973,53 пункта, индекс ПФТС просел на 0,06% - до 272,48 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 550,3 млн грн, в том числе акциями - 0,55 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,94%) и "Мотор Сичи" (+1,74%).

Подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-2,35%), "Укрнафты" (-2%) и "Центрэнерго" (-0,88%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,3%) и "Мотор Сичи" (+0,77%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,02% - до 638,42 пункта при объеме торгов 2,5 млн злотых (16,9 млн грн).

В "индексной корзине" снизились в цене бумаги "Агротона" (-1,83%), "Кернела" (-0,92%) и Coal Energy (-0,89%).

Тройку лидеров роста составили бумаги "Садовая груп" (+5,71%), KSG Agro (+2,14%) и "Астарты" (+0,88%).

