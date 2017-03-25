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Константин Кушнер
Рынок акций Украины завершил торги 24 марта ростом
21:50 24.03.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,93% - до 968,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 272,63 пункта.
Объем торгов на УБ составил 21 млн грн, в том числе акциями - 20,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 119,08 млн грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
Среди индексных акций УБ второй день подряд существенно подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+8,36%) на фоне сообщения о выплате дивидендов.
В "зеленой зоне" также завершили торги акции "Центрэнерго" (+1,83%).
Подешевели акции "Укрнафты" (-2,34%) и "Мотор Сичи" (-1,63%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,1%) и "Мотор Сичи" (+1,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,03% - до 638,54 пункта при торговом обороте почти 11,9 млн злотых (80,3 млн грн).
Среди индексных акций в "красной зоне" завершили торги бумаги "Кернела" (-1,76%), "Агротона" (-0,66%) и агрохолдинга ИМК (-0,52%).
Больше всех подорожали акции Coal Energy (+5,66%), KSG Agro (+2,94%) и "Овостара" (+2,2%).
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