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Фондовые индексы Украины 23 марта изменились разнонаправленно
20:40 23.03.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) вырос на 2,15% - до 949,87 пункта, индекс ПФТС просел на 0,18% - до 272,37 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 384,54 млн грн, в том числе акциями - 0,62 млн грн.
Драйвером индекса УБ выступили акции Райффайзен Банка Аваль, стоимость которых подскочила на 11,37%.
Все остальные индексные акции завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика при этом зафиксирована по бумагам "Укрнафты" (-1,54%), "Донбассэнерго" (-1,11%) и "Центрэнерго" (-1,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Проминвестбанка (-0,06%), "Центрэнерго" (-0,63%), "Мотор Сичи" (-0,75%), банка "Пивденный" (-1,32%) и Индустриалбанка (+1,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,07% - до 638,76 пункта при объеме торгов 5,54 млн злотых (37,4 млн грн).
Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовая груп" (-2,78%), KSG Agro (-2,16%) и "Астарты" (-1,7%).
Выросли в цене акции "Милкиленда" (+3,04%), агрохолдинга ИМК (+1,06%) и Coal Energy (+0,95%).
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