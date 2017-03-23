Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) вырос на 2,15% - до 949,87 пункта, индекс ПФТС просел на 0,18% - до 272,37 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 384,54 млн грн, в том числе акциями - 0,62 млн грн.

Драйвером индекса УБ выступили акции Райффайзен Банка Аваль, стоимость которых подскочила на 11,37%.

Все остальные индексные акции завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика при этом зафиксирована по бумагам "Укрнафты" (-1,54%), "Донбассэнерго" (-1,11%) и "Центрэнерго" (-1,09%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Проминвестбанка (-0,06%), "Центрэнерго" (-0,63%), "Мотор Сичи" (-0,75%), банка "Пивденный" (-1,32%) и Индустриалбанка (+1,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,07% - до 638,76 пункта при объеме торгов 5,54 млн злотых (37,4 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовая груп" (-2,78%), KSG Agro (-2,16%) и "Астарты" (-1,7%).

Выросли в цене акции "Милкиленда" (+3,04%), агрохолдинга ИМК (+1,06%) и Coal Energy (+0,95%).

