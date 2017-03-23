Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стабилизировались в четверг в ожидании новостей из США, где в четверг в Конгрессе пройдет голосование по вопросу реформы здравоохранения.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил менее 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Голосование в Конгрессе США по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare пройдет позднее в четверг. Ранее ряд высокопоставленных лиц в Республиканской партии предупредили, что если Конгресс выступит за сохранение Obamacare, то это может поставить под угрозу другие инициативы Д.Трампа.

"Трейдеры сохраняют осторожность перед голосованием по реформе здравоохранения в США", - отмечает аналитик AxiTrader Грег МакКенна.

По его словам, одобрение американским Конгрессом программы республиканцев по реформированию системы здравоохранения "будет явно позитивным" фактором для рынка, поскольку это покажет, что администрация президента США пользуется достаточной поддержкой для проведения других инициатив Д.Трампа, в том числе понижения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру.

Японский рынок восстановился в четверг после существенного падения в среду.

Стоимость акций пивоваренной компании Asahi подскочила на 2,6%, Kansai Electric Power - на 1,3%.

Австралийский рынок вырос вслед за подъемом котировок акций сырьевых компаний: бумаги BHP Billiton подорожали по итогам торгов на 1,1%.

Цены акций нефтекомпаний выросли на фоне подъема нефтяного рынка: бумаги австралийских Santos и Oil Search увеличились в цене соответственно на 1,4% и 2,2%, японской Inpex - на 1,1%.

Акции южнокорейских компаний довольно привлекательны, учитывая их низкие котировки, отмечает главный инвестиционный директор Barings Asset Management Джон Парк.

Соотношение цена/прогнозируемая прибыль для компаний индекса KOSPI составляет лишь 13, тогда как для компаний американского фондового индекса S&P 500 - 18.

"Мы по-прежнему уверены в привлекательности южнокорейского рынка акций", - говорит Дж. Парк.

Акции China Mobile Ltd. упали в цене на 3,4% по итогам торгов в четверг, несмотря на сильную годовую отчетность компании.

Бумаги оператора связи существенно подорожали ранее на этой неделе на ожиданиях, что China Mobile, наряду с другими госкомпаниями, объявит о выплате специальных дивидендов, как это сделала China Shenhua Energy Co. "Те, кто покупал акции в надежде на выплату компанией специальных дивидендов, были разочарованы", - цитирует агентство Bloomberg аналитик Sanford C. Bernstein в Гонконге Крис Лэйн.

Компания повысила квартальные дивиденды до 1,243 гонконгских доллара ($0,16) на акцию. Таким образом, за весь 2016 год China Mobile выплатит дивиденды в размере 2,2732 доллара на акцию, что составляет 46% ее прибыли.

Китайская ставка предложения Shibor по межбанковским кредитам на один месяц в четверг выросла до максимума с апреля 2015 года. Центробанк КНР ограничивает предоставление ликвидности, а кредитные организации накапливают наличность к предстоящим в конце квартала регулятивным проверкам, отмечают эксперты.

