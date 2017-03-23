Фондовые индексы США в среду колебались между небольшим ростом и снижением. Падение финансового сектора нивелирует рост акций технологических компаний.

Технологический сектор S&P 500 набрал 0,8%. Акции Microsoft поднялись на 1,3%, возглавив повышение в DJIA.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite вырос на 0,5%.

Industrial Average по итогам торгов снизился менее чем на 0,1% до 20551 пункта, S&P 500 вырос на 0,2%. Днем ранее оба индекса снизились на 1% впервые за пять месяцев.

Акции Nike упали на 7,1%, оказав давление на DJIA. Акции Sears Holdings упали на 12%.

По словам аналитиков, быки на рынке акций в среду из бегали таких секторов, как финансовый, и покупают при этом бумаги технологических фирм. Во вторник финансовый сектор S&P 500 зафиксировал сильнейшее падение с июня. Такой откат объясняется сомнениями насчет способности Дональда Трампа внедрить такие благоприятные для рынка меры, как снижение налогов. Перед запланированным на четверг голосованием по вопросу отмены Закона о доступном медицинском обслуживании Трамп не может получить достаточную поддержку.

Ранее в этом году ожидания стимулирующих мер, включая снижение налогов и рост инфраструктурных расходов, способствовали повышению ведущих американских индексов до рекордных максимумов, однако теперь участники рынка усомнились в способности администрации выполнить предвыборные обещания.

"Участники рынка начинают осознавать сложности, связанные с реализацией мер на повестке президента", - пояснил Дэвид Келли, старший глобальный аналитик J.P. Morgan Asset Management.

Гособлигации тем временем продолжают дорожать на фоне спроса инвесторов на рисковые активы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, опустилась до 2,398% с 2,432% во вторник.

Индекс доллара WSJ, который оценивает курс доллара к корзине из 16 валют, понизился на 0,1%. Доллар снизился к иене на 0,5%.

"Администрация предпочла начать со здравоохранения, и если она не сможет принять законы в этой области, это будет настоящим ударом по ней", - пояснил Винсент Райнхарт, главный экономист Standish Mellon Asset Management.

"В котировках были преимущественно учтены все хорошие новости, которых можно было ожидать от администрации к концу года, но сейчас наступает осознание того, что политики почти никогда не выполняют свои обещания настолько быстро и успешно, как предполагалось", - комментирует Райнхарт.

Европейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,4%. Японский Nikkei Stock Average опустился на 2,1%, что стало его сильнейшим снижением с ноябрьских выборов в США. Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 1,6%, а гонконгский Hang Seng - на 1,1%.