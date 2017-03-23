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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины в среду еще немного снизился
19:39 22.03.2017 |
Фондовый рынок Украины в среду вновь завершил торги снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,47% - до 929,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,37%, до 272,86 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,4 млн грн, в том числе акциями - 6,2 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 360,36 млн грн, в том числе акциями - 0,53 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Наиболее сильно подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-4,33%), "Центрэнерго" (-2,25%) и "Мотор Сичи" (-0,49%).
Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+0,48%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,29%), "Мотор Сичи" (-0,31%), банка "Пивденный" (-0,65%) и Индустриалбанка (-1,79%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,35% - до 645,69 пунктов при объеме торгов 7,9 млн злотых (53,3 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KDM Shipping (-7,75%), KSG Agro (-2,8%) и "Агротона" (-2,4%).
Подорожали акции Coal Energy (+0,96%) и агрохолдинга ИМК (+0,53%).
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