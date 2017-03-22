Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, следуя отрицательной динамике торгов вторника на биржах США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% - до 3237,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,60% - до 2031,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,39% - до 24251,14 пункта, корейский KOSPI - на 0,64% - до 2164,97 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,53% - до 5687,3 пункта, японский Nikkei 225 на 1,94% - до 19077,93 пункта.

Американские фондовые индексы во вторник снизились на 1,2-1,8% на фоне опасений инвесторов, связанных с отсутствием каких-либо новостей по налоговой реформе президента страны Дональда Трампа. При этом для индексов S&P 500 и Dow Jones день стал худшим с октября прошлого года. Трейдеры ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения насчет того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы.

"Фокус (участников рынка - ред.) опять на политике. Рынки очень опасаются грядущих проблем для программы действий Трампа по (ускорению - ред.) экономического роста, а также относительно того, сможет ли Трамп получить достаточно голосов для отмены Obamacare", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Capital Markets Кристоффера Мольтке-Лет (Christoffer Moltke-Leth).