Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне опасений инвесторов, связанных с отсутствием каких-либо новостей по налоговой реформе президента страны Дональда Трампа, для S&P 500 и Dow день стал худшим с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,14% - до 20668,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,82%, до 5793,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,24%, до 2344,02 пункта.

Инвесторы ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, считают участники рынка.

"Я думаю, что инвесторы начали меньше верить в безотлагательность политики (Трампа), и энтузиазм по этому поводу сходит на нет по мере того, как многие его инициативы погрязли в законодательном процессе", - приводит агентство MarketWatch слова директора по инвестициям в BMO Private Bank Джека Эблина (Jack Ablin).

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги саммита финансовой "Большой двадцатки". Встреча министров финансов и глав центробанков стран G20 состоялась на прошлой неделе в немецком Баден-Бадене. Одной из важнейших тем встречи была глобальная торговля. В своем итоговом совместном коммюнике "финансовая G20" не выразила четкой поддержки свободной международной торговли и противостоянию протекционизму на фоне позиции США.