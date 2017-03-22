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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги 21 марта умеренным снижением
19:31 21.03.2017 |
Объем торгов на УБ составил 4,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 4 млн грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,64%), "Центрэнерго" (-0,49%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,31%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Мотор Сичи" (+0,49%) и "Донбассэнерго" (+0,41%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,27%), "Мотор Сичи" (+0,13%) и Индустриалбанка (+1,82%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,63% - до 647,96 пункта при объеме торгов 3,5 млн злотых (23,6 млн грн).
В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги "Агротона" (-6,3%), "Милкиленда" (-5,71%) и KDM Shipping (-4,76%).
Выросли в цене только акции Coal Energy (+0,97%).
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