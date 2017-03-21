Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с положительной динамикой на фоне увеличения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.16 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% - до 3258,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,24% - до 2040,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,18% - до 24548,67 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,93% - до 2177,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,09% - до 5773,7 пункта, японский Nikkei 225 на 0,34% - до 19454,98 пункта.

"Черное золото" дорожает на 0,4% на фоне сообщений о том, что члены ОПЕК склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи нефти. В понедельник агентство Рейтер сообщало со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК, что входящие в картель государства все больше поддерживают идею о необходимости продления соглашения для восстановления баланса спроса и предложения на рынке. При этом страны, не входящие в картель, также должны принять в этом участие.

На этом фоне растет цена акций энергетических компаний региона. Так, бумаги китайского энергогиганта PetroChina дорожают на 0,37%, до 8,04 юаня за акцию.

Корейский индекс KOSPI достигал максимальной отметки с апреля 2015 года на ожиданиях, что приход нового правительства в Корее после импичмента президента Пак Кын Хе улучшит настроения на рынке. "С учетом недавних политических событий, мы считаем, что новая администрация продолжит фокусироваться на улучшении корпоративного управления", - приводит агентство MarketWatch слова директора по инвестициям в Baring Asset Management в Корее Чонг Хак Пака (Chong Hak Park).

Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной президента по имени Цой Сун Силь. Президент страны Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.