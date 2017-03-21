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Фондовые индексы США снизились 20 марта на фоне падения акций финансового сектора
07:23 21.03.2017 |
Акции финансовых компаний на S&P 500 упали на 0,9% на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы уже свыклись с мыслью о постепенном повышение процентных ставок.
В остальном динамика фондового рынка в понедельник была сдержанной. Инвесторы анализировали итоги заседания стран Большой двадцатки, которое прошло на выходных. Министры финансов и руководители центральных банков не смогли прийти к компромиссу. Министр финансов США Стивен Мнучин в субботу отверг совместные претензии своих коллег по Большой двадцатке, призвавших его отказаться от протекционизма.
ndustrial Average по итогам торгов снизился на 8,8 пункта, или минее чем на 0,1%, до 20906 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 0,2%, а Nasdaq Composite закрылся почти без изменений.
Многие инвесторы в последние месяцы выражали обеспокоенность тем, что изменения внешнеторговой политики США при новой администрации могут помешать росту и ухудшить отношения с ведущими торговыми партнерами США.
Планы американской администрации в отношении торговли и других экономических вопросов уже давно приковывают к себе внимание инвесторов. Прогресс в приоритетном для Трампа направлении - замене Закона о доступном медицинском обслуживании - пока был неоднозначным, как и достижения в реформе налоговой системы.
Однако многие ожидают, что новая администрация скоро анонсирует меры, которые в конечном счете увеличат корпоративную прибыль.
"Сезон корпоративной отчетности завершился, (мартовское заседание) ФРС позади, поэтому все внимание сосредоточено на экономической политике, которой намерено следовать правительство", - отметил Том Мэннинг, генеральный директор компании F.L. Putnam Investment Management.
Европейский Stoxx Europe 600 упал на 0,2%, а британский фунт снизился на 0,4% до 1,2346 доллара США после заявления представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Великобритания инициирует статью 50 Лиссабонского договора 29 марта, начав переговоры о выходе из ЕС.
Индекс доллара США WSJ снизился на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,4725 с 2,500%.
Гонконгский Hang Seng возглавил повышение и добрался примерно до 19-месячного максимума, добавив 0,8%, а Shanghai Composite вырос на 0,4%.
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