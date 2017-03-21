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Биржи США в основном немного снизились 17 марта на фоне встречи Трампа с Меркель
07:21 20.03.2017 |
Американские фондовые индексы завершили пятницу в "красной" зоне на фоне первой официальной встречи президента США Дональда Трампа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1% - до 20914,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 5901 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,13%, до 2378,25 пункта.
Пресс-конференция по итогам встречи Трампа и Меркель обошлась без сенсаций, однако прошла в мирном ключе. Трамп назвал альянс США и Германии символом силы и сотрудничества с миром и "основой для очень обнадеживающего будущего". Также он заявил о приверженности государства НАТО и о продолжении сотрудничества с Германией в области борьбы с терроризмом. Меркель, в свою очередь, заявила, что приветствует возобновление переговоров с США о заключении договора о свободной торговле, отметив вместе с тем, что этот вопрос еще требует обсуждения.
Также участники рынка ждут новостей от встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" (G20), которая проходит в Баден-Бадене 17-18 марта.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику.
Промышленное производство в США в феврале в месячном выражении не изменилось, тогда как аналитики ожидали роста индикатора на 0,2%. Загрузка промышленных мощностей в феврале составила 75,4%. Эксперты ожидали ее на уровне 75,5%.
Между тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в марте, по предварительной оценке, поднялся до 97,6 пункта с 96,3 пункта в феврале. Аналитики ожидали меньшего роста индикатора - до 97 пунктов.
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