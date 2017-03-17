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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР в основном растут 17 марта на фоне решений ФРС
07:23 17.03.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24% - до 3261,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,08%, до 2047,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,27% - до 24354,89 пункта, корейский KOSPI - на 0,41%, до 2158,13 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,29% - до 19534,82 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,34% - до 5805,40 пункта.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Регулятор также заявил, что по мере постепенной корректировки направления монетарной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, условия на рынке труда будут несколько улучшаться, а инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе.
По мнению главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston), слова которого приводит агентство MarketWatch, в течение последних 24 часов инвесторы реагировали на информацию об ужесточении денежно-кредитной политики.
В то же время сдерживают рост индексов опасения инвесторов по поводу предстоящей встречи министров финансов стран "группы двадцати" (G20). Саммит состоится в Баден-Бадене 17-18 марта.
"Есть большой интерес, произойдут ли какие-нибудь существенные изменения после встречи G20", - приводит агентство слова главы отдела региональных исследований азиатских рынков ANZ Хуна Го (Khoon Goh).
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