Американские фондовые индексы в четверг снизились в рамках коррекции после роста накануне на фоне решения ФРС о повышении процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,08% - до 20933,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,01%, до 5900,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,16%, до 2381,33 пункта.

Комитет по открытым рынкам ФРС в среду по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%.Большинство членов комитета ожидают еще лишь два повышения базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

"Мы вчера были очень взволнованы, потому что ФРС была менее агрессивной, чем ожидалось, и это способствовало росту рынка. Эйфория спала. Рынок понимает, что, возможно, несколько поторопился", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).

Число разрешений на строительство в феврале сократилось на 6,2% - до 1,213 миллиона с пересмотренного январского показателя в 1,293 миллиона. Аналитики ожидали индикатор на уровне 1,26 миллиона.

Производственный индекс Филадельфии в марте снизился до 32,8 пункта с 43,3 пункта в феврале по сравнению с прогнозами снижения до 30 пунктов.