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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины в четверг вернулись в "зеленую зону"
18:59 16.03.2017 |
Рынок акций Украины завершил торги в четверг умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,51% - до 935,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 273,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 147 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,54%), "Центрэнерго" (+1,42%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,38%).
Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,23%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,2%) и "Мотор Сичи" (-0,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 2,19% - до 650,49 пункта при объеме торгов 8,2 млн злотых (54,45 млн грн).
Все индексные акции завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Агротона" (+8,32%), KSG Agro (+4,91%) и "Милкиленда" (+3,77%).
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