Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в плюсе на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.07 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,66% - до 3263,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,67%, до 2040,40 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,31% - до 24104,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,53%, до 2144,94 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,14% - до 19603,82 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,03% - до 5772,10 пункта.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Регулятор также заявил, что по мере постепенной корректировки направления монетарной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, условия рынка труда будут несколько укрепляться дальше, а инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе.

По мнению старшего экономиста BNP Paribas Investment Partners Стивена Фридмана (Steven Friedman), слова которого приводит агентство Market Watch, сообщение о том, что инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе, является позитивным.

Кроме того, на ход торгов оказало влияние решение Банка Японии по сохранению процентной ставки, применяемой к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Регулятор также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.