Торги на Нью-йоркской фондовой бирже завершились в среду ростом основных показателей после того, как Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, приняла решение повысить базовую процентную ставку.

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones вырос на 0,54% до отметки 20 950 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 0,84% и оказался на отметке 2 385 пунктов. Индекс электронной биржи NASDAQ повысился на 0,74% до уровня почти 5 900 пункта.

Вместе с тем ускорили рост и цены на нефть. Стоимость барреля нефти марки WTI увеличилась на $1,14 до $48,86. Стоимость тройской унции золота подскочила до $1 219,6 (рост составил 1,57%).

По словам аналитиков, решение о повышении Федрезервом базовой ставки было ожидаемым. "Они полностью оправдали все ожидания, - заявил старший рыночный аналитик брокерской фирмы TD Ameritrade Джей Джей Кинахан. - Они последовали сценарию, о котором хотела услышать Уолл-стрит"."Озабоченность, касавшаяся прошедшего заседания, сводилась к тому, продемонстрирует ли ФРС намерение осуществлять повышение ставки более трех раз за год", - отметил в свою очередь старший экономист инвестиционной компании Manulife Asset Management Фрэнсис Дональд. "Заявление и прогноз ФРС свидетельствуют, что она намерена придерживаться своего курса. Дополнительный риск проведения более агрессивной политики, похоже, отсутствует", - сказал он.

"Объявленное решение означает, что мы можем больше не увидеть ту осторожную ФРС, которая сохраняла процентную ставку на низком уровне в течение почти десятилетия", - отметил в свою очередь в интервью телеканалу CNBC гендиректор американского банка ConnectOne Bank Фрэнк Соррентино.

Между тем, как пишет газета The Wall Street Journal, решение ФРС повысить ставку может означать наступление новой фазы кредитно-денежной политики регулятора, которая будет основываться на вероятности того, что будущие экономические показатели превзойдут ожидания.

"Это свидетельствует о возросшей уверенности ФРС, так как в последние годы она постоянно указывала на риски того, что рост экономики будет демонстрировать результаты ниже ожидаемого", - подчеркивает издание, отмечая, что изменение политики связано прежде всего с улучшением показателей занятости и ценовой устойчивости в США. Однако, как считают опрошенные газетой аналитики, слишком большой и быстрый рост экономики США, обещаемый президентом Дональдом Трампом, может быть с настороженностью воспринят Федрезервом, который в любом случае привык проводить выверенную монетарную политику.