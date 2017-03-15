Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились незначительно и разнонаправленно в среду в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng - также на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

"Все внимание направлено на решение ФРС по ставке", - отмечает трейдер CMC Markets Джейн Фу.

Заявление по итогам заседания FOMC будет обнародовано в среду в 20:00 EET вместе с новыми экономическими прогнозами американского ЦБ. Глава Федрезерва Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию по итогам заседания, которая начнется в 20:30 EET.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки указывают на 93%-ную вероятность подъема ставки Федрезервом в среду, пишет MarketWatch.

Японский Центробанк начал двухдневное заседание в среду и обнародует решение в отношении кредитно-денежной политики на ближайшее время в четверг, 16 марта.

Банк Японии, как ожидается, сохранит основные параметры кредитно-денежной политики по итогам заседания 15-16 марта, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%.

Котировки акций азиатских нефтекомпаний снизились в среду, отыграв падение цен на нефть по итогам предыдущей сессии.

Стоимость бумаг японской Inpex опустилась на 1,4%, JX - на 1,7%, австралийской Santos - на 0,6%, китайских China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,7%, PetroChina - на 0,5%.

Подъем цен на нефть возобновился 15 марта, однако это не поддержало акции компаний нефтяного сектора, что указывает на неуверенность инвесторов в продолжительности подъема рынка, отмечают эксперты.

Акции Toshiba подешевели на 12% по итогам торгов в среду. Накануне глава японской компании Сатоси Цунакава заявил, что Toshiba рассматривает вариант банкротства для американской атомной "дочки" Westinghouse Electric Co., несущей крупные потери.

Во вторник Toshiba сообщила также, что пересматривает позицию Westinghouse внутри концерна и изучает деконсолидацию этого бизнеса за счет продажи контрольной доли в нем. Компания получила одобрение регуляторов на отсрочку публикации отчетности за третий финквартал до 11 апреля.

"Кажется все более вероятным, что Toshiba потребуется пройти процесс реструктуризации с помощью банковских кредитов, - отмечают аналитики Jefferies. - Тяжело видеть, как компания пытается самостоятельно справиться с проблемами".

Поддержку китайскому рынку в среду оказали заявления председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна, ослабившие опасения торговой войны между Китаем и США.

Китай будет продолжать курс на дальнейшую открытость для внешнего мира, стремиться к развитию свободной торговли и глобализации мировой экономики, заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по завершении сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Статданные, опубликованные в среду, указали на рост безработицы в Южной Корее в феврале до 4% - максимального уровня за год. Увеличению безработицы способствует продолжающееся сокращение рабочих мест в производственном секторе, участившиеся случаи реструктуризации компаний в отраслях с наиболее высокой долговой нагрузкой, а также слабый внутренний спрос, отмечают эксперты. В январе безработица в Южной Корее находилась на уровне 3,6%.

