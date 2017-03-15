Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне ожиданий итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,21% - до 20837,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,32% - до 5856,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,34% - до 2365,45 пункта.

Вероятность повышения базовой ставки на заседании регулятора, итоги которого станут известны в среду, по данным CME Group, оценивается участниками рынка в 95,2% против 93% в понедельник. Глава федрезерва Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте.

Объем торгов во вторник был сокращен из-за режима чрезвычайной ситуации, продленного властями Нью-Йорка из-за снежного шторма до полуночи, власти города ожидают заморозки и гололед. В преддверии снежного шторма власти приняли решение закрыть все школы, авиакомпании отменили более 5 тысяч рейсов на восточном побережье США. Движение общественного транспорта и пригородных поездов ограничено.

Цены производителей в феврале увеличились на 0,3% по сравнению с январем и на 2,2% - в годовом сравнении, тогда как аналитики ожидали рост на 0,2% и 1,5% соответственно.