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Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно
19:20 14.03.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,81% - до 932,77 пункта, индекс ПФТС просел на 0,1% - до 274,07 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 152,09 млн грн, в том числе акциями - 0,48 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,19%), "Донбассэнерго" (+1,4%) и "Центрэнерго" (+0,51%).
Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-0,47%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,31%) и "Центрэнерго" (-0,45%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,44% - до 640,08 пункта при объеме торгов 5,9 млн злотых (39,18 млн грн).
В "индексной корзине" худшую динамику демонстрировали бумаги KDM Shipping (-8,41%), Coal Energy (-2,65%), "Астарты" (-1,19%).
Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+1,19%) и "Кернела" (+0,03%).
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