Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торговую сессию вторника разнонаправленной динамикой на ожидании инвесторами заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,07%, до 3239,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опустился на 0,14%, до 2027,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на менее чем 0,01%, до 23827,95 пункта.

Корейский KOSPI прибавил 0,76%, до 2133,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,03%, до 5759,10 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,12%, до 19609,50 пункта.

Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США станут известны 15 марта. Вероятность повышения базовой ставки на этом заседании регулятора, по данным CME Group, в понедельник оценивалась участниками рынка в 93% против 88,6% днем ранее. Глава Федрезерва Джанет Йеллен при этом уже заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте.

"С одной стороны, рынок готовится к неожиданности, которая может привести к резкому сокращению выставленных позиций. С другой стороны, ФРС может повысить процентные ставки с рекордных минимумов более быстрыми темпами, чем ожидалось", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова рыночного стратега IG Group Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan).

Кроме того, 16 марта станут известны итоги заседаний Банка Японии и Банка Англии. Многие аналитики полагают, что регуляторы сохранят курс своей монетарной политики и процентные ставки на текущем уровне.