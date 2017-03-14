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Биржи США закрылись разнонаправленно 13 марта на ожиданиях заседания ФРС
07:17 14.03.2017 |
Американские фондовые индексы в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания итогов двухдневного заседания ФРС на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,1% - до 20881,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,24%, до 5875,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,04%, до 2373,47 пункта.
Итоги заседания ФРС станут известны в среду, 15 марта. Вероятность повышения базовой ставки на заседании регулятора в марте, по данным CME Group, оценивается инвесторами в 88,6%. Глава Федрезерва Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте.
"Инвесторы думают о том, как бы увидеть между строк заявления ФРС, придется ли им иметь дело с агрессивной или более спокойной монетарной политикой в будущем", - приводит агентство Market Watch мнение экономиста First Standard Financial Питера Кардильо (Peter Cardillo).
Кроме того, на этой неделе состоятся заседания Банка Англии, Японии и Турции.
Участники рынка также обратили внимание на сообщение о том, что американский технологический гигант Intel приобретет израильского разработчика автомобильных технологий Mobileye за 15,3 миллиарда долларов. Акции Intel на этом фоне подешевели на 2,09%, до 35,16 доллара за бумагу.
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