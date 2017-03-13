Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе в первый день рабочей недели на усилившихся ожиданиях повышения базовой ставки ФРС США в ближайшее время, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42% - до 3226,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2023,11 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,89% - до 23779,54 пункта, корейский KOSPI поднимался на 1,13% - до 2121,86 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,13% - до 19630,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,42% - до 5751,50 пункта.

Инвесторы ожидают повышения процентной ставки ФРС США. Их оптимизм подкреплен данными по рынку труда страны, которые были опубликованы на прошлой неделе. Как сообщило минтруда США, уровень безработицы в стране в феврале слегка снизился - до 4,7% с январских 4,8%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 235 тысяч. Данные частично превзошли прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения безработицы до 4,7% и роста числа рабочих мест лишь на 190 тысяч.

Укрепление рынка труда является одним из главных условий повышения базовой процентной ставки ФРС США. Таким образом, позитивная статистика усилила ожидания ужесточения монетарной политики страны.

Мартовское заседание ФРС состоится на этой неделе. Его итоги будут оглашены вечером в среду, 15 марта.