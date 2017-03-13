Американские фондовые рынки завершили неделю ростом на фоне сильной статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,21% - до 20902,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,39%, до 5861,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 2372,60 пункта.

Уровень безработицы в стране в феврале слегка снизился - до 4,7% с январских 4,8%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 235 тысяч. Данные частично совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали снижения безработицы до 4,7% и роста числа рабочих мест лишь на 190 тысяч.

Позитивные данные статистики усиливают ожидания по ужесточению монетарной политики страны в марте. Ранее глава Федрезерва Джанет Йеллен называла большой вероятность повышения ставки на заседании в марте. Сейчас такая возможность, по данным CME Group, оценивается участниками рынка в 93%.

"Тот факт, что в строительстве и обрабатывающей промышленности рабочие места растут, хорошо для экономики, так как мультипликативный эффект там выше", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh). Другими словами, увеличение занятости в обрабатывающей промышленности может стимулировать рост занятости и в других отраслях, пояснила она.