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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины завершили торги в пятницу разнонаправленно
19:11 10.03.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,15% - до 941,18 пункта, индекс ПФТС - повысился на 0,06%, до 275,24 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 512,4 млн грн, в том числе акциями - 0,576 млн грн.
В "индексной корзине" УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-0,92%), "Центрэнерго" (-0,85%) и "Донбассэнерго" (-0,53%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,19%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Проминвестбанка (-0,4%), "Центрэнерго" (+0,36%) и "Мотор Сичи" (+0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,57% - до 636,02 пункта при объеме торгов 8,1 млн злотых (53,8 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги "Астарты" (-0,96%), "Кернела" (-0,54%) и агрохолдинга ИМК (-0,32%).
Тройку лидеров роста составили акции Coal Energy (+11,43%), KDM Shipping (+4,76%) и KSG Agro (+2,91%).
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