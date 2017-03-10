Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,15% - до 941,18 пункта, индекс ПФТС - повысился на 0,06%, до 275,24 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 512,4 млн грн, в том числе акциями - 0,576 млн грн.

В "индексной корзине" УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-0,92%), "Центрэнерго" (-0,85%) и "Донбассэнерго" (-0,53%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Проминвестбанка (-0,4%), "Центрэнерго" (+0,36%) и "Мотор Сичи" (+0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,57% - до 636,02 пункта при объеме торгов 8,1 млн злотых (53,8 млн грн).

Среди индексных акций подешевели бумаги "Астарты" (-0,96%), "Кернела" (-0,54%) и агрохолдинга ИМК (-0,32%).

Тройку лидеров роста составили акции Coal Energy (+11,43%), KDM Shipping (+4,76%) и KSG Agro (+2,91%).

