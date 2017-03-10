Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с положительной динамикой в последний день рабочей недели на фоне снижения курса иены к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% - до 3215,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,25%, до 2014,63 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,02% - до 23496,80 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,31% - до 2097,63 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,34% - до 19576,66 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,49%, до 5769,90 пункта.

Курс доллара к иене рос до 115,3 иены за доллар со 114,95 иены на прошлых торгах, что является максимальной отметкой с 27 января.

Курс доллара к иене замедлил рост после достижения максимальной отметки с 19 января в преддверии выхода статистики по рынку труда в США позднее в пятницу. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, безработица в стране в феврале сократилась до 4,7% с январских 4,8%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч.

Удешевление иены помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы от экспорта в японской валюте. Так, акции Panasonic дорожают на 1,14%, а автопроизводителя Nissan - на 1,1%.

"Индекс Nikkei 225 очень сильно зависит от экспорта, и любое ослабление иены должно быть хорошей новостью для индекса", - цитирует газета The Wall Street Journal мнение аналитика Phillip Futures Вуна Тяна Йонга (Woon Tian Yong).