Американские фондовые рынки в четверг незначительно выросли на фоне заявлений главы Европейского центробанка Марио Драги, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,1% - до 20858,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,02%, до 5838,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 2364,87 пункта.

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

"Мы продолжаем ожидать, что они (ставки - ред.) будут на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени", - сказал Драги на пресс-конференции. По его словам, поступающие данные "повышают уверенность в том, что текущее расширение экономики продолжит укрепляться". ЕЦБ на этом фоне улучшил свой экономический прогноз по еврозоне на ближайшие два года, заложив, между тем, замедление темпов роста ВВП валютного блока как минимум до конца 2019 года.

"В конечном счете, улучшение прогноза роста и инфляции - это позитивный сигнал, даже если ЕЦБ не собирается предпринимать каких-то радикальных мер перед выборами", - заявил агентству MarketWatch главный инвестиционный стратег Janney Capital Management Марк Лускини (Mark Luschini).

Инвесторы также ждут пятничных данных по рынку труда США, прогнозируя снижение безработицы в феврале до 4,7% с январской отметки в 4,8%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч, полагают эксперты, опрошенные агентством Рейтер.