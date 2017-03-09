Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР снижаются, кроме Японии, на низкой инфляции в Китае
07:55 09.03.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе, кроме Японии, на данных об ослаблении инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3211,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 2010,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,07% - до 23528,27 пункта, корейский KOSPI на 0,07% - до 2093,90 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 19310,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,39%, до 5737,30 пункта.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале в годовом выражении составил 0,8%, что стало минимумом с января 2015 года. Аналитики ожидали, что инфляция в феврале замедлится до 1,7% по сравнению с 2,5% в январе.
"Слабые данные индекса потребительских цен определенно сказались на настроениях на рынке, которые были все более осторожными, в то время как повышение процентной ставки в США представляется вероятным в этом месяце", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика BOC International Джеки Чжана (Jacky Zhang).
Трейдеры также обратили внимание на индекс цен производителей (PPI) в Китае. Показатель в феврале ускорился максимальными с сентября 2008 года темпами и составил 7,8%. Эксперты полагали, что цены производителей на фоне продолжающегося роста цен на железо и сталь вырастут на 7,7% с 6,9% в январе.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина передала Международному суду ООН всю нотную переписку и записи бесед с представителями России с начала военной агрессии
Российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны, - глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
|Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
|7 марта торги на межбанке завершились небольшим снижением курса доллара
|НБУ будет инициировать санкции к "дочке" Сбербанка в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остатки средств на корсчетах банков 09.03.2017
|НБУ продал 7 марта банкам депозитные сертификаты на 11 943 млн гривен
|7 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $51,1 млн до $159,7 млн
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,6 млрд гривен, банки уменьшили на 313 млн гривен до 275 млрд гривен 7 марта
|Золото дешевеет на росте курса доллара к мировым валютам
|Доллар дорожает к мировым валютам 9 марта на сильной статистике рынка труда США
Это интересно
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon
|Компания Bugatti собрала первые три гиперкара Chiron
|Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью
|Специалисты Panasonic научились измерять пульс по видео
|Accenture: В течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей
|Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel
|Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED