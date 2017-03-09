Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе, кроме Японии, на данных об ослаблении инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3211,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 2010,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,07% - до 23528,27 пункта, корейский KOSPI на 0,07% - до 2093,90 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 19310,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,39%, до 5737,30 пункта.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале в годовом выражении составил 0,8%, что стало минимумом с января 2015 года. Аналитики ожидали, что инфляция в феврале замедлится до 1,7% по сравнению с 2,5% в январе.

"Слабые данные индекса потребительских цен определенно сказались на настроениях на рынке, которые были все более осторожными, в то время как повышение процентной ставки в США представляется вероятным в этом месяце", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика BOC International Джеки Чжана (Jacky Zhang).

Трейдеры также обратили внимание на индекс цен производителей (PPI) в Китае. Показатель в феврале ускорился максимальными с сентября 2008 года темпами и составил 7,8%. Эксперты полагали, что цены производителей на фоне продолжающегося роста цен на железо и сталь вырастут на 7,7% с 6,9% в январе.