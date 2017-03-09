Американские фондовые рынки в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне сильных данных по рынку труда и снижения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,33% - до 20855,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,06% - до 5837,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,23% - до 2362,98 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 298 тысяч по сравнению с январем, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 190 тысяч.

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов в среду впервые с начала декабря опустилась ниже 53 долларов за баррель.

"Акции ищут компромисс между оптимизмом и озабоченностью, и, вероятно, все будет кувырком до тех пор, пока мы не получим большую ясность от ФРС и законодателей", - сказал агентству Рейтер старший инвестстратег U. S. Bank Wealth Management Терри Сандвен.