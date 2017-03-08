Американские фондовые рынки во вторник закрылись в минусе на фоне ожидания новостей от центробанков и статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,14% - до 20924,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,26%, до 5833,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2368,39 пункта.

Инвесторы ожидают выхода в эту пятницу статистики по рынку труда США. По мнению аналитиков, безработица в США в феврале уменьшилась до 4,7% с январской отметки в 4,8%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч, полагают эксперты.

Кроме того, на следующей неделе состоятся заседания Европейского центробанка и Федрезерва США. При этом шансы повышения процентной ставки американским регулятором в настоящее время, по мнению участников рынка, составляют почти 90%.

Дефицит торгового баланса страны в январе вырос на 4,2 миллиарда долларов, или на 9,4% по сравнению с показателем декабря 2016 года, до 48,5 миллиарда долларов. Индикатор совпал с прогнозами аналитиков. Данный показатель, по данным агентства Рейтер, является максимальным с марта 2012 года.

Акции фармацевтических компаний подешевели после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет работу над системой, которая создаст конкуренцию в индустрии фармакологии и приведет к снижению цен. "Я работаю над новой системой, в которой будет конкуренция в индустрии фармакологии. Цены для американцев будут гораздо ниже", - написал Трамп в микроблоге Twitter.