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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины во вторник вновь изменились разнонаправленно
18:29 07.03.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,44% - до 947,01 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,25% - до 275,44 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 389,7 млн грн, в том числе акциями - 0,26 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне".
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Укрнафты" (-2,53%), "Центрэнерго" (-1,88%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,25%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,71%) и "Мотор Сичи" (+0,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,95% - до 654,13 пункта при объеме торгов 7,1 млн злотых (47,1 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KDM Shipping (-19,09%), агрохолдинга ИМК (-5,73%) и Coal Energy (-5,65%).
В "зеленой зоне" торговались акции "Астарты" (+2,94%) и "Овостара" (+0,98%).
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