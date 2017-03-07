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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР торгуются разнонаправленно 7 марта на решении австралийского ЦБ
07:59 07.03.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают разнонаправленную динамику во вторник на решении Резервного банка Австралии сохранить процентную ставку и отрицательной динамике нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.26 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,10% - до 3230,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2024,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,36% - до 23681,54 пункта, корейский KOSPI на 0,65% - до 2095,10 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,17% - до 19345,59 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,23%, до 5759,60 пункта.
Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низкой отметке в 1,5%. Решение совпало с ожиданиями опрошенных агентством Рейтер аналитиков. Оно также поддержало котировки австралийских акций.
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 0,05% во вторник на фоне пятилетнего прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче "черного золота" в США. Агентство ожидает, что добыча сланцевой нефти в США вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день к 2022 году, если цены на "черное золото" будут находиться в районе 60 долларов за баррель.
На этом фоне снижается цена акций энергетических компаний региона. Так, акции китайской нефтехимической корпорации Sinopec снижаются в цене на 0,77%, до 6,47 юаня за бумагу. Акции австралийской Oil Search опустились в цене на 1,14%, до 6,96 австралийского доллара за бумагу.
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