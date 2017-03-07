Американские фондовые рынки в понедельник снизились на фоне геополитической напряженности в Азии и комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,24% - до 20954,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,37%, до 5849,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 2375,31 пункта.

Инвесторы реагируют на новости о запуске из Северной четырех баллистических ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита.

Йеллен в пятницу заявила, что ФРС с большой долей вероятности поднимет базовую ставку уже в марте. Она также добавила, что и в дальнейшем в области корректировки ставки Федрезерв будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.

Также участники рынка обратили внимание на субботнюю запись президента США Дональда Трампа в своем микроблоге в Twitter, где он пишет, что президент Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. В воскресенье Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.

"Большинство инвесторов положительно относится к администрации Трампа. Однако есть опасение, что администрация может сказать что-то такое, что повлияет на этот энтузиазм", - прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор Janlyn Capital LLC в Бернардсвилле, штат Нью-Джерси, Андрэ Бахос (Andre Bakhos).