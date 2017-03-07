Финансовые новости
- |
- 07.03.17
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись в минусе на новостях из Азии, заявлениях Йеллен
07:22 07.03.2017 |
Американские фондовые рынки в понедельник снизились на фоне геополитической напряженности в Азии и комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,24% - до 20954,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,37%, до 5849,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 2375,31 пункта.
Инвесторы реагируют на новости о запуске из Северной четырех баллистических ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита.
Йеллен в пятницу заявила, что ФРС с большой долей вероятности поднимет базовую ставку уже в марте. Она также добавила, что и в дальнейшем в области корректировки ставки Федрезерв будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.
Также участники рынка обратили внимание на субботнюю запись президента США Дональда Трампа в своем микроблоге в Twitter, где он пишет, что президент Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. В воскресенье Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.
"Большинство инвесторов положительно относится к администрации Трампа. Однако есть опасение, что администрация может сказать что-то такое, что повлияет на этот энтузиазм", - прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор Janlyn Capital LLC в Бернардсвилле, штат Нью-Джерси, Андрэ Бахос (Andre Bakhos).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отправил Насирова под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться
|Уголовные производства по подозрению Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается – Генпрокуратура
|Как за деньги компании "Россия" Пинчук финансировал бандеровцев и Клинтон
|Иск в Гааге. Почему Украина обвиняет Россию лишь в расизме и финансировании терроризма
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото незначительно дорожает 7 марта на фоне геополитической напряженности
|Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 7 марта в ожидании статистики по рынку труда в США
|Биржи АТР торгуются разнонаправленно 7 марта на решении австралийского ЦБ
|Биржи США закрылись в минусе на новостях из Азии, заявлениях Йеллен
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться
|Глава Deutsche Bank объявил о новой стратегии увеличения капитала
Это интересно
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны
|Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
|Компания Huawei представила "умные" наручные часы Watch 2 и Watch 2 Classic
|Porsche Panamera превратили в универсал
Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной Панамерой второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибрида).
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.