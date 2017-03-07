Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,48% - до 960,88 пункта, индекс ПФТС просел на 0,21% - до 274,75 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,75 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 632,7 млн грн, в том числе акциями - 0,46 млн грн.

Почти все индексные акции УБ повысились в стоимости. В авангарде роста были бумаги "Центрэнерго" (+1,23%), Райффайзен Банка Аваль (+1,21%) и "Донбассэнерго" (+0,5%).

Не изменились котировки только акций "Мотор Сичи".

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,23%) и "Мотор Сичи" (-0,17%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,16% - до 653,7 пункта при объеме торгов 3,3 млн злотых (21,8 млн грн).

В "индексной корзине" худшую динамику демонстрировали бумаги KDM Shipping (-7,64%), "Агротона" (-7,39%) и "Милкиленда" (-3,33%).

Дорожали только акции Coal Energy (+3,33%).

