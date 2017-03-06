Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением японской, завершили торговую сессию понедельника в "зеленой зоне" на новостях, что Государственный комитет по развитию и реформам Китая установил планку роста ВВП страны в 2017 году на уровне не менее 6,5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3233,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,18%, до 2025,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,18%, до 23696,28 пункта. При этом корейский KOSPI набрал 0,13%, достигнув 2081,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,29%, до 5746,50 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился 0,46%, до 19379,14 пункта.

В Китае в воскресенье открылась пятая сессия высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва. Государственный комитет по развитию и реформам ожидаемо установил планку роста ВВП на уровне не менее 6,5%. В прошлом году правительство постановило, что темпы роста в течение пятилетки не должны быть ниже 6,5% годовых.

Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что поставленная планка роста ВВП страны на уровне не менее 6,5% является реалистичной и соответствует потребностям развития КНР. Власти также заявили, что в текущем году будет создано более 11 миллионов рабочих мест. Ожидается, что инфляция в этом году составит 3%. Китай продолжит придерживаться проактивной фискальной политики и сдержанной монетарной политики. В 2016 году темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет.

Как заявил агентству Франс Пресс главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенн (Greg McKenna), прогноз властей Китая позитивный, учитывая проблемы, с которыми сталкивается китайская экономика. "Я ожидаю, что правительство сделает все возможное, чтобы достигнуть этой цели", - добавил эксперт.

Негативное влияние на торги японского индекса оказала новость о запуске четырех баллистических ракет Северной Кореей, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков не зафиксировано.