Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торговую сессию пятницы в основном снижением на волне фиксации инвесторами прибыли после предыдущего ралли, вызванного позитивными сообщениями из крупнейшей в мире экономики - США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,36%, до 3218,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,21%, до 2001,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,74%, до 23552,72 пункта. При этом корейский KOSPI потерял 1,14%, достигнув 2078,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,81%, до 5729,60 пункта, японский Nikkei 225 - 0,49%, до 19469,17 пункта.

Американские фондовые рынки в среду активно росли, а индекс Dow Jones обновил исторический максимум и впервые превысил психологическую отметку в 21000 пунктов. Этому способствовала речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В четверг американские рынки стали корректироваться вниз, за этой динамикой уже в пятницу последовали и многие азиатские индексы.

"Инвесторы фиксируют прибыль после ралли предыдущего дня, вызванного речью Дональда Трампа в Конгрессе, в которой он обещал огромные расходы на инфраструктуру и снижение налогов", - сообщает агентство Франс Пресс.

Слегка сдержала снижение азиатских котировок сильная позитивная статистика из Японии. Потребительские цены в Японии в январе в годовом исчислении выросли на 0,4%, а в месячном выражении - поднялись на 0,1%. Таким образом, в стране впервые с декабря 2015 года была зафиксирована инфляция в месячном выражении.

Помимо этого, уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в январе снизился до минимума с октября 2016 года в 3% с отметки декабря 2016 года в 3,1%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.