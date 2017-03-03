Американские фондовые рынки в четверг снизились в рамках коррекции после рекордного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,53% - до 21002,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,73%, до 5861,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 2381,92 пункта.

Накануне все три основных индекса США поставили рекорды, а Dow Jones впервые превысил психологическую отметку в 21000 пунктов на фоне речи президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

"Убытки гораздо меньше вчерашнего роста, так что, похоже, это просто небольшая фиксация прибыли перед будущими новостями", - приводит агентство Рейтер слова ведущего стратега LPL Financial Райяна Дитрика (Ryan Detrick).

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 25 февраля, снизилось на 19 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и достигло минимума с марта 1973 года - 223 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя на одну тысячу с первоначального показателя предыдущей недели - до 243 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону уменьшения на две тысячи - до 242 тысяч.

Сильные данные по рынку труда укрепляют уверенность инвесторов в скором повышении базовой процентной ставки ФРС США. Вероятность того, что регулятор примет такое решение уже в марте, по данным CME Group, в настоящее время оценивается в 75,3%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости об обысках, проводимых властями США трех объектах одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar. Акции Caterpillar на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на %, до доллара за бумагу.