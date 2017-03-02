Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торговую сессию четверга преимущественно разнонаправленной динамикой на противоречивых настроениях в США, связанных с ожиданиями повышения процентной ставки ФРС и подробностей планов президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,52%, до 3230,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1997,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 23728,07 пункта. При этом корейский KOSPI вырос на 0,53%, до 2102,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,26%, до 5776,60 пункта, японский Nikkei 225 на 0,88%, до 19564,80 пункта.

По мнению рыночного стратега IG Group Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), которое приводит агентство Market Watch, именно новости из США лежат сейчас в основе оживления на глобальном фондовом рынке.

Оптимизм инвесторов по поводу приближения срока повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США растет, поскольку это событие связывается с последними заявлениями представителей регулятора об улучшении экономической ситуации в стране.

Так, ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) и глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявили, что вопрос о повышении ставки в марте обсуждается из-за прогресса в экономике США. Позднее член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила, что рынок труда приближается к состоянию полной занятости, а инфляция - к целевой планке регулятора.

Одновременно негативным фактором, воздействующим на азиатские индексы, является недостаток подробностей о будущих действиях Трампа. Во вторник президент США выступил со своей первой программной речью в Конгрессе. Инвесторы ожидали подробностей относительно налоговой реформы, торговой политики и развития инфраструктуры, но не получили их, подчеркивает агентство.