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Три индекса США вновь поставили рекорд, Dow Jones превысил отметку в 21000 пунктов
07:14 02.03.2017 |
Все три основных фондовых индекса начали март с рекордов, индекс Dow Jones обновил исторический максимум и впервые превысил психологическую отметку в 21000 пунктов на фоне речи президента США Дональда Трампа в Конгрессе, свидетельствуют данные торгов.
Всего 24 торговых сессии назад Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 20000 пунктов, а в среду он подскочил на 1,46% и превысил уровень в 21115,55 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,35%, до 5904,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,37%, до 2395,96 пункта.
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе, в которой изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру. Он также пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.
Федрезерв в среду опубликовал сводку комментариев (Beige Book, "Бежевая книга), согласно которой большинство из 12 округов страны в период с начала января до середины февраля продолжили демонстрировать умеренное увеличение экономической активности; при этом в некоторых округах отмечались проблемы с занятостью и обеспокоенность в связи с политикой президента США Дональда Трампа.
Инвесторы также обратили внимание на заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), отметившего, что ситуация для повышения ставок "стала намного более убедительной" в свете текущего экономического положения. В свою очередь глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) подтвердил, что обсуждается вопрос о повышении ставки в марте.
"Имеет значение не только повышение ставки, а то, что все видят, что ситуация улучшается. Если ФРС чувствует себя более уверенно, возможно, и мы тоже можем", - сказал агентству Рейтер глава Greentree Brokerage Services Уоррен Вест (Warren West).
Потребительские доходы в стране в январе увеличились на 63 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с декабрем 2016 года, расходы выросли на 22,2 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали роста доходов и расходов в месячном выражении на 0,3%. Индекс деловой активности в промышленности США в феврале увеличился до 57,7% с январских 56%, тогда как аналитики ожидали сохранения индикатора на январском уровне.
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