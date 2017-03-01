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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР в основном растут после выступления Трампа в Конгрессе
07:39 01.03.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, однако, рост ограниченный, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.01 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,38%, до 3254,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2013,21пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,2% - до 23788,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2091,64 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,4% - до 19386,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,28% - до 5697,30 пункта.
В ночь на среду Дональд Трамп выступил в Конгрессе. Президент заявил о том, что введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты и бороться с безработицей в США. Он отметил, что необходимо ввести отбор иммигрантов на основании определенных качественных критериев, вместо того чтобы впускать неквалифицированных специалистов. Кроме того, Трамп намерен снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.
"В речи не прозвучало ничего кардинального или необычного, поэтому, по первому впечатлению инвесторов, им не хватило чего-то нового", - пояснил главный технический аналитик Daiwa Securities в Токио Эйдзи Киноучи (Eiji Kinouchi) агентству Рейтер.
На ход торгов также оказали влияние комментарии главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley). Ранее во вторник он заявил, что ситуация для повышения ставок "стала намного более убедительной" в свете текущего экономического положения в стране. В свою очередь, повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике.
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