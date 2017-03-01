Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне ожидания выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,12% - до 20812,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,62%, до 5825,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 2363,64 пункта.

Выступление Трампа в конгрессе США состоится в ночь на среду по московскому времени. Ожидается, что в речи будет содержаться более подробная информация по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали экономической политики президента. В преддверии этого события инвесторы занимают выжидательную позицию и стараются не предпринимать рисковых шагов.

Индекс доверия потребителей в США в феврале неожиданно вырос до 114,8 пункта с пересмотренного январского показателя в 111,6 пункта. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя до 111 пунктов. Индекс экономических ожиданий в США в феврале вырос до 102,4 пункта с пересмотренного показателя января в 99,3 пункта.

Реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2016 года, по второй оценке, составил 1,9% в годовом выражении, как и по первой оценке. При этом аналитики прогнозировали рост показателя на 2,1%. В первом квартале 2016 года рост ВВП США в годовом выражении составил 0,8%, во втором квартале - 1,4%, в третьем - 3,5%.